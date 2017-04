Si gioca oggi alle 16 la seconda semifinale della FA Cup 2016-17. Dopo Chelsea-Tottenham 4-2, giocata ieri a Wembley, oggi (sempre nello stadio simbolo di Londra) si sfidano Arsenal e Manchester City. Per entrambe le squadre, lontane dalla lotta per il titolo (l'Arsenal al momento è addirittura fuori dalla 'zona Europa Legue') si tratta di un appuntamento da non fallire, per cercare di nobilitare la stagione con una finale comunque prestigiosa, quella della competizione per squadre di club più antica al mondo. Chi raggiungerà in finale il Chelsea di Antonio Conte?



FORMAZIONI UFFICIALI:



​Arsenal: Cech; Gabriel, Koscielny, Holding; Oxlade-Chamberlain, Ramsey, Xhaka, Monreal; Ozil, Sanchez; Giroud.



Manchester City: Bravo; Navas, Kompany, Otamendi, Clichy; Fernandinho, Toure; De Bruyne, Silva, Sane; Aguero.





FA CUP

Semifinali

Arsenal-Manchester City 0-0 LIVE



Giocata ieri

Chelsea-Tottenham 4-2