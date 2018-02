Ai microfoni della Domenica Sportiva, il figlio di Giacinto Faccetti, Gianfelice, parla di Wanda Nara e spiega come alcuni comportamenti delle moglie e agente di Icardi finiscano, secondo lui, per danneggiare il calciatore stesso.



"Wanda, ha fatto bene a tutelare suo marito e i suoi figli dopo le voci sulla loro vita privata. Ma i ruoli che lei occupa non sono chiari: se lei dice che ci sono due club che vogliono Icardi, in un periodo difficile come quello che sta vivendo l'Inter, non pensa di mettere in difficoltà suo marito, il padre dei suoi figli e il suo assistito? Lasci che Mauro possa continuare a fare bene sul campo senza distrazioni e che gli interisti possano mantenere la fedeltà nel loro migliore amico. Spesso questi messaggi criptici vanno a oscurare quanto fatto dal professionista, in questo caso Icardi, che ha sempre fatto il suo lavoro, segnando molti gol e rispettando l'Inter".