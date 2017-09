QUI TUTTA LA GUIDA SUI RIGORISTI

Eccola, completa e aggiornata a calciomercato chiuso: la guida sui rigoristi di SOS Fanta per il fantacalcio. Una delle cose più importanti da studiare in vista dell’asta sono i. Tra novità, acquisti e neopromosse non mancano le sorprese per questa stagione, soprattutto dopo gli ultimi giorni di mercato. Bisogna stare attenti, ma rimanendo consapevoli che ormai non ci sono più i rigoristi fissi di una volta, in molte squadre si alternano come già accaduto l’anno scorso. Occhio, però, perché quest’anno c’è un fattore in più da considerare: con il Var aumenta notevolmente il numero dei calci di rigore assegnati.– La prima scelta resta il Papu, ma come alternativa quest’anno c’è anche Ilicic, che era tra i rigoristi alla Fiorentina.– Il nuovo arrivatopuò essere subito il rigorista, c’è anche Coda. Più difficile Ciciretti.– Il rigorista di riferimento rimane, ma occhio anche a Verdi come alternativa.– Il rigorista scelto è, ma c’è anche Farias come seconda scelta.– Quando è in campo, dal dischetto va Pellissier. Altrimentie da quest’anno anche Pucciarelli.