Fazio ha parlato ai microfoni di Roma tv dopo la partita vinta per 1-0 contro il Genoa; l'ex difensore del Siviglia ha commentato la stagione, fin qui buona dei giallorossi: ''Abbiamo fatto un buon girone d'andata; 41 punti e potevano anche essere di più. Dobbiamo comunque fare meglio in partite come questa; dobbiamo giocare di più insieme. Questa stagione abbiamo difeso sia a tre che a quattro, ma il mister è bravo a preparare le partite''.



SCUDETTO ED EUROPA LEAGUE - Il difensore della Roma si è poi soffermato sugli obiettivi stagionali dei giallorossi: ''Noi crediamo ancora alla vittoria dello scudetto; il campionato non è finito. A Roma manca un po' l'abitudine a vincere tutte le partite. Dobbiamo riuscire a migliorare da questo punto di vista. L'Europa League? Sicuramente è una bella competizione e vincerla potrebbe aiutare ad instaurare una mentalità vincente; a Siviglia l'hanno vinta cinque volte ed ora sono una grande realtà. Noi dobbiamo continuare a lottare sia per il campionato che per la coppa e provare a vincere entrambe''.