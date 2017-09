"Federico Chiesa riuscirà a confermarsi?", ci si chiedeva qualche settimana fa. Poi, dopo il rigore procurato a Verona, la doppia risposta nel giro di una settimana, il gol capolavoro contro il Bologna, in un immaginario replay di uno dei tanti colpi di repertorio di babbo Enrico, e il missile in avvio di gara contro l’Atalanta. Il legame con la Fiorentina e i suoi tifosi è destinato a rinforzarsi, non solo per il tuffo tra le braccia del pubblico dopo la rete di ieri (scena già vista contro il Bologna), bensì per l'imminente rinnovo del contratto fino al 2022 con adeguamento dell'ingaggio. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino.