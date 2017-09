Continuare con questa caratura di prestazioni per trascinare la Fiorentina: nel presente ma anche nel futuro. Stasera Federico Chiesa sarà titolare contro la Juventus, non potrebbe essere altrimenti. È lui il simbolo, l’uomo in più della formazione di Stefano Pioli, autentico trascinatore, sia in campo che fuori. Una prova da imprescindibile contro il Bologna a far da anticamera alla sfida di stasera, un ostacolo difficile ma non insormontabile per i viola. Molto passerà anche dalla sua vena: nella Fiorentina dei giovani, a Chiesa il compito di tracciare il cammino.



IN CAMPO - Nella trequarti mutabile e mutante dei gigliati, Chiesa agirà a sinistra, fronteggiando Stefano Sturaro, scelto da Massimiliano Allegri come terzino destro. Ma la sua posizione è destinata a cambiare all’interno della partita, come accaduto varie volte: con Cyril Thereau e Marco Benassi i ruoli di partenza sono definiti, poi i tre possono svariare, aprirsi, scambiarsi. Tutto dietro a Giovanni Simeone: in cerca dell’asse giusto con l’attaccante argentino, il numero 25 viola vorrà dare continuità anche alla perla “come faceva il babbo” che ha aperto le marcature nella scorsa giornata di campionato.



E FUORI - Poi c’è la questione del rinnovo del contratto: Pantaleo Corvino ed Enrico Chiesa – che cura gli interessi del figlio – dovrebbero incontrarsi a fine mese per trovare il secondo accordo in pochi mesi. Prolungamento di un anno e stipendio triplicato: attualmente l’ingaggio ammonta a circa quattrocentomila euro e arriverebbe a circa un milione e duecentomila euro fino al 2022. Resta da capire se verrà inserita o meno una clausola rescissoria.



FEDE CONTRO FEDE - Stasera ritroverà anche Federico Bernardeschi, colui che lo scorso anno componeva la simbolica coppia del futuro viola. Le strade si sono separate e Chiesa ne ha ereditato l’importanza retorica e tecnica. Il viola guiderà il suo in campo, il bianconero inizierà dalla panchina: Allegri lo sta trattando come solitamente fa con i nuovi arrivi, ovvero inserendolo progressivamente in squadra e dandogli un po’ di minutaggio alla volta. E oggi la sfida con l'altro Federico.