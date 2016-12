Sarebbe solo questione di dettagli il ritorno in Brasile di Felipe Melo.



Sul mediano dell'Inter si è infatti mosso con una certa insistenza il Palmeiras, i cui dirigenti negli scorsi giorni sono sbarcati a Milano per trattare la questione in prima persona con il giocatore ed i vertici nerazzurri.

Le parti si sono lasciate dopo aver trovato un accordo di massimo e con la promessa di rivedersi nei primi giorni della prossima settimana, quando il mercato sarà ufficialmente aperto, per mettere tutto nero su bianco.



Il ritorno in Brasile di Melo libererebbe di fatto Gabriel Girotto, attuale centrocampista del Palmeiras sul quale il Genoa ha mostrato un forte interesse.

Il 24enne sarebbe infatti l'erede naturale di Tomas Rincon. Da limare resta però l'alto prezzo del cartellino richiesto dai brasiliani che per lasciare partire il giocatore chiedono 4 milioni di euro, cifra che Preziosi vorrebbe rivedere. Ovviamente al ribasso.