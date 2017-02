La dura vita del bomber passa anche da momenti come quelli che sta attraversando recentemente Sergio Aguero, in arte El Kun, giocatore da 154 gol in 234 partite con la maglia del Manchester City, ma sempre più ai margini di un progetto nel quale Guardiola ha individuato nel fenomeno brasiliano Gabriel Jesus il suo erede designato. Difficile non comprendere la scelta prospettica dell'allenatore catalano, visti i numeri impressionati che hanno accompagnato lo sbarco dell'ex stella del Palmeiras sul pianeta Premier League. In 194 minuti disputati, 4 occasioni da gol create, 4 conclusioni nello specchio di porta, 3 gol e un assist.



L'INTER C'E' - Un impatto devastante, certificato dalla doppietta decisiva con lo Swansea, che spinge sempre più lontano dal City Aguero. Che resta indiscutibilmente uno dei migliori attaccanti in circolazione, pronto, in caso di necessaria separazione, a scatenare una vera e propria bagarre di mercato. Nel pieno della maturità calcistica (a giugno compirà 29 anni), il Kun è pronto ad accettare una nuova sfida (il suo contratto scade nel 2019), magari in un altro campionato, dopo l'ottima esperienza di 5 anni in Liga con l'Atletico Madrid. In una potenziale asta è pronta ad inserirsi anche l'Inter, tornata a guardare al futuro prossimo con rinnovate ambizioni ed entusiasmo grazie allo smisurato potenziale economico dei cinesi di Suning.



CHE COPPIA CON ICARDI - Un'operazione che avrebbe un impatto clamoroso sia dal punto di vista tecnico e mediatico e rafforzerebbe l'idea di una squadra che vuole davvero pensare in grande. Un giocatore che per caratteristiche fisiche e tattiche si sposerebbe alla perfezione con Mauro Icardi: stessa lingua nativa e calcistica, uno più bravo a svariare su tutto il fronte senza dare punti di riferimento, l'altro più adatto ad occupare l'area di rigore. Una coppia atomica, potenzialmente da 50 gol a stagione, un biglietto da visita importante per Suning anche nel panorama europeo, quello sul quale l'Inter vuole tornare a fare la voce grossa. Davvero strana la vita (anche quella del bomber): Gabriel Jesus, obiettivo sfumato per i nerazzurri nella scorsa estate, può essere la chiave di volta per la realizzazione di un grande sogno chiamato Aguero...