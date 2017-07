Andi Zeqiri, dopo una stagione positiva con la maglia della Primavera della Juventus e buone prove anche con la Svizzera, è tornato al Losanna, I bianconeri non hanno riscattato il classe '99, nonostante fossero soddisfatti e per capire meglio le dinamiche di questa sorpresa abbiamo contattato Walter Fernandez, agente dell'attaccante.



Buonasera signor Fernandez. Quindi Zeqiri e la Juve si separano?

Sì, è rientato al Losanna, la sua avventura con la Juve è finita.



Come mai? Com'è andata?

La Juve voleva riscattarlo, erano soddisfatti del suo andamento, ma noi abbiamo deciso di rientrare. Non perché ci fossimo trovati male, ma perché far parte di un gruppo di professionisti a Losanna era un'ottima idea. Anzi, approfitto di questa occasione per ringraziare tutti i dirigenti della Juve che sono stati assolutamente corretti e comprensivi. Grande classe.



Il responso dell'aventura, comunque, è positivo?

Lui in bianconero si è trovato davvero benissimo. I compagni tutti eccezionali, alcuni sono diventati dei veri amici. E poi si porta dietro i momenti meravigliosi degli allenamenti con la prima squadra.



Chi l'ha colpito di più tra i compagni bianconeri?

Difficile dire un solo nome quando ci sono così tanti giocatori di talento, comunque tra i compagni in Primavera senza dubbio Leris, anche come persona, mentre tra i grandi sicuramente Dani Alves e Dybala, oltre a Lichtsteiner, svizzero come lui.



@Edosiddi