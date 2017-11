La dirigenza della Sampdoria, e in special modo Osti, Romei e Pradè, difficilmente si lasciano andare a manifestazioni eccessive di gioia. Se Ferrero è istrionico e scatenato, i suoi collaboratori mantengono spesso un grande aplomb in qualunque situazione. Discorso valido quasi sempre, non in occasione del derby. In quell'occasione le regole non valgono, ed è ormai tradizione per i vertici di Corte Lambruschini scatenarsi dopo ogni stracittadina vinta. Era già successo a ottobre dello scorso anno, ma la dirigenza blucerchiata si è ripetuta anche a marzo. E pure lo 0-2 di sabato è stato celebrato alla grande.



Tutti gli stati maggiori doriani si sono riuniti al Clipper a Bogliasco, locale che ormai è teatro dei festeggiamenti doriani. Brindisi, festeggiamenti e Osti scatenato: circolano su Facebook alcuni video che ritraggono il ds blucerchiato provetto ballerino con tanto di cravatta annodata attorno alla testa in compagnia delle figlie - vestite con la maglia blucerchiata -. Scatenato ovviamente anche Ferrero, che ha ordinato champagne per tutti ed è stato pure omaggiato di una bottiglia di vino da un tifoso presente nello stesso locale, racconta Il Secolo XIX, gesto che ha quasi commosso il patron doriano.



Nei tavoli a fianco assistevano divertiti i vari Ramirez, Torreira, e tanti altri protagonisti della magica notte doriana, di casa nel locale. Ad un certo punto sono comparsi anche alcuni Primavera: i tavoli non erano più disponibili, Ferrero ha risolto il problema ordinando pizza d'asporto per tutti i giocatori "a patto che lo ripaghino in gol". La festa, raccontano i presenti, è proseguita a lungo tra il karaoke della moglie del numero uno doriano Manuela e dello stesso Viperetta, accompagnati dalle coreografie di Pradè e Romei. Poi focaccine e pennette alla Portofino per tutti. Non è difficile ipotizzare che il party possa diventare un rito scaramantico: e la speranza di Ferrero è quella di ripeterlo il prima possibile. Magari già al ritorno.