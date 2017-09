Parlando ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Massimo Ferrero ha parlato dell'attuale momento della Sampdoria del mercato che ha portato Schick alla Roma e della situazione generale del calcio italiano.



SU SCHICK - "Lui non voleva rimanere, altrimenti lo avrei tenuto un altro anno. Il problema di questi giocatori sono i procuratori, che li trattano come fossero opere d'arte, ma hanno solo 20 anni e volevano tutti: Monaco, Psg, Juventus e Roma. Poteva essere dell'Inter devo essere onesto" (LEGGI QUI SECONDO FERRERO PERCHE' E' SALTATA).



I CINESI IN SERIE - "Ma chi sono? Per me non esistono, potevano pure restare in Cina. Il nostro calcio dovrebbe rimanere nelle mani dei presidenti italiani. Se i cinesi arrivassero a Genova con tanti soldi non venderei mai la Sampdoria. Quando cediamo agli stranieri abbandoniamo un pezzo della nostra storia. Sono un fan di Silvio Berlusconi, lui riprendebbe il Milan domattina. E Massimo Moratti lo amo, ho anche preso quattro mesi di squalifica per aver chiamato Erick Thohir 'filippino'. Ma non m'importa tanto sono il presidente più squalificato d’Italia, perché dico sempre la verità".