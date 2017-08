Juve, hai sbagliato. A Radio Radio ha parlato Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, che ha fatto il punto sul mercato estivo e sulla cessione della punta ceca Patrik Schick: "La Juventus è già pentita per aver perso Schick, sapevo che sarebbe successo. Volevano fare 'a cacio e pepe', ma non sapevano che io mangio solo pomodoro e basilico. Schick può diventare il nuovo Totti. Skriniar? Non è vero che ho preso 30 milioni, ne ho presi 35". L'accordo tra Roma e Sampdoria per l'ex punta del Bohemians 1905 è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni con una valutazione complessiva di 40 milioni più altri 2 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.