Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino.



'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi della ​Fifa Interactive Club World Cup, il Mondiale per club di Fifa 18, le cui qualificazioni si sono svolte lo scorso weekend. Una formula rivoluzionata rispetto alla prima edizione andata in scena a Londra ad agosto 2017, una formula però che ha spaccato in due la community del calcio virtuale: da una parte consensi, dall'altra critiche. Perché? Scopritelo nel nuovo video!