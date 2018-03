Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino.



'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi di due nuove squadre in Italia che hanno deciso di investire concretamente negli eSports: Livorno e Cagliari infatti hanno ufficialmente annunciato le loro sezioni virtuali e i loro pro-gamers a Fifa18, 'Scream' per i toscani e per i sardi 'Goldenboy', player di Inferno eSports. E questo potrebbe essere solo l'inizio: altre squadre stanno progettando di accodarsi, un incentivo per la nascita di un campionato ufficiale? Cosa ne pensate? Vi invitiamo a commentare facendo domande poichè Lonewolf risponderà ogni settimana alle domande degli utenti di Calciomercato.com proponendo anche una nuova pagina della sua rubrica perciò fate le vostre domande nei commenti. Ecco la puntata di oggi.