Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino.



'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi di un evento molto importante che andrà in scena a Roma in occasione del Romics. All'interno del padiglione eSports infatti ci sarà un torneo quadrangolare tra squadre professionistiche che vedrà affrontarsi Sampdoria, Empoli, Perugia e Cagliari per la conquista del primo eSports Academy Trophy. Non solo, Calciomercato.com sarà presente con uno stand che permetterà a tutti gli appassionati di sfidarsi a Fifa18 all'interno del Romics. Come si svolgerà il torneo e come si potrà giocare con Calciomercato.com? Scoprite tutto nel nuovo video!