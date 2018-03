Imparare le giocate migliori... direttamente dai migliori! Per tutti gli appassionati di FIFA ecco "I trucchi del campione", un appuntamento settimanale con il nostro pro-player Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci: attacco o difesa, insegnerà tutti i segreti per migliorare l'esperienza nel calcio virtuale e battere l'avversario!



Dietro ai grandi bomber c'è quasi sempre un grande uomo assist. Non a caso uno dei migliori centrocampisti al mondo in questo momento è Kevin De Bruyne, apprezzato da ogni parte del Mondo per la sua incredibile qualità nel passaggio: la specialità della casa sono quelli tesi, veloci, in grado di aprire in due le difese avversarie e mettere i compagni nelle migliori condizioni per fare gol.



Su Fifa18 la storia non cambia, anzi: il calcio virtuale offre ora la possibilità di realizzare verticalizzazioni rapide per anticipare la lettura della difesa. Ma come fare? Ce lo spiega Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci nel suo ultimo video.



Il consiglio vi è stato d'aiuto? Scrivete nei commenti le vostre esperienze e tutte le vostre curiosità, appuntamento alla prossima settimana!