Il commissario straordinario della FIGC, Roberto Fabbricini, dopo le parole rilasciate nel pomeriggio di ieri ha rincarato la dose oggi parlando a RMC Sport del caso Yonghong Li e dell'acquisizione del Milan. In particolare il commissario della Federcalcio ha voluto ribadire la sua preoccupazione anche dopo il comunicato della serata di ieri del patron rossonero.



COMUNICATO NON FA CHIAREZZA - "Serve attenzione particolare, serve andare con i piedi di piombo. Segnalazioni sono arrivate tramite firme importanti, ma serve cautela. Ho comunque fiducia nella forza della società Milan, che è patrimonio dello sport italiano. Credo che se ci sarà problema grosso, sarà da affrontare con loro e con la Lega di Serie A. E’ una preoccupazione che dobbiamo avere, ma dobbiamo cercare di capire. Un comunicato come quello di ieri fa stare più tranquilli ma non del tutto sereni".



INCONTRO - "Incontro? Ieri ho sentito il capo comunicazione del Milan Guadagnini, sabato tornerò a Roma e vedrò se riuscirò a parlare con Fassone per discutere anche di questa situazione, se ci sono delle premesse per far tranquillizzare noi e i tifosi".