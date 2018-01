La sconfitta per due a zero rimediata nel derby contro la Juventus è costata molto cara a Sinisa Mihajlovic, che, come ormai ben sappiamo, ha pagato con l'esonero; gode Walter Mazzarri, scelto al suo posto per guidare il Toro.

Dunque una giornata amara quella di ieri per l'ex allenatore granata e tra i tanti che hanno voluto dimostragli stima e comprensione non poteva mancare la figlia Virginia, la quale ha scelto di stargli vicino anche esternando pubblicamente il suo affetto: “Hai grinta, carattere. Sei sincero, coraggioso. Ed io sarò sempre orgogliosa di te. Sei grande papà”, ha scritto infatti su Instagram la secondogenita dei suoi 5 figli.

Chiaramente non può che esser dispiaciuta la bella Virginia, che però deve pur farsi perdonare da papà un peccato d'amore dal momento che è felicemente fidanzata con Alessandro Vogliacco... se non lo sapete il ragazzo non è uno qualunque, ma il capitano della Primavera della Juventus, difensore centrale cresciuto nelle giovanili del Bari prima di trasferirsi a titolo definitivo in bianconero.

In occasione dell'ultimo derby in campionato - una vera batosta per il Torino che rimediò 4 gol - i due si erano immortalati sorridenti in un autoscatto all'Allianz Stadium; beh... almeno questa volta hanno rinunciato al selfie sugli spalti, e meno male, perché va bene che l'amore è cieco e gli si perdona tutto, ma chissà come l'avrebbe presa papà Sinisa!