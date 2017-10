Filippo Inzaghi, premiato stamane a Vicenza, nel Gran Gala' del calcio Triveneto, come Miglior Allenatore 2016/17 per la promozione del Venezia in serie B, ha parlato di suo fratello Simone e del momento del Milan. "Sono molto felice per lui, quando non giochiamo chiaramente il primo pensiero e' per mio fratello che sta facendo cose importanti, e' il migliore allenatore d'Europa". Sul Milan ha poi aggiunto: "Ha meritato di perdere il derby pero' ha tutte le caratteristiche per uscire da questo momento. Icardi ha fatto due gol da grande attaccante ma il Milan ha attaccanti bravi".