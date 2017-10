Simone Inzaghi sulla cresta dell'onda. Dopo aver battuto la Juventus all'Allianz Stadium, la sua squadra ha attirato le luci dei riflettori. Ma molti complimenti arrivano anche per Simone Inzaghi. Anche Gianluca Vialli ai microfoni di Sky Sport si unisce al coro: “Sentir parlare Inzaghi è rinfrescante. Ci stiamo abituando a vedere e sentire allenatori che approfittano della comunicazione per promuovere il loro brand. Poi arriva Simone Inzaghi che parla di gruppo, di uomini veri, dei suoi ragazzi a disposizione, di quello che fa. Per esempio ha riscoperto Luis Alberto, che non si deve adattare al suo gioco, ma è lui a trovargli una collocazione visto che rappresenta un fattore per la sua squadra. Mi sembra già maturo nonostante la giovane età e la poca esperienza. Vedo Napoli e Juventus tra le prima due, l'Inter terza e la Lazio al quarto posto, quindi in Champions League”.