La gara per l’aggiudicazione della TIM CUP 2018, in programma allo Stadio

“Olimpico” di Roma mercoledì 9 maggio 2018 con inizio alle ore 21.00, è organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. Visto l’esito delle gare di Semifinale e per effetto del sorteggio per determinare pro forma la società di casa, la gara di Finale della TIM CUP 2017/2018 è JUVENTUS - MILAN con i bianconeri in casa.



Biglietti e prezzi

TRIBUNA [Monte Mario e Tevere] € 130.00

DISTINTI € 50.00

CURVE € 35.00

NON DEAMBULANTI E INVALIDI AL 100% CON ACCOMPAGNATORE € 50.00

INVALIDI DI GUERRA GRATUITO



Ai sostenitori della Juventus sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud (ingressi

18/21), Distinti Sud (ingressi 22/24 e 15/17) e Tribuna Monte Mario.

Ai sostenitori del Milan sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord (ingressi 46/49), Distinti Nord (ingressi 50/52 e 43/45) e Tribuna Tevere.



I biglietti saranno posti in vendita a partire dalle ore 12.00 di lunedì 26 marzo 2018. La vendita sarà divisa in tre fasi: una prima fase in prelazione agli abbonati; una seconda in prelazione ai tifosi delle due squadre aderenti alle diverse iniziative di fidelizzazione; una terza, in vendita libera, per i biglietti che dovessero residuare

dopo le prime due fasi.