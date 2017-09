L'ex giocatore di Atalanta e Fiorentina Thomas Manfredini ha parlato a Stop & Gol su Radio Fiesole: “L'Atalanta è avvantaggiata forse perché è una squadra rodata. Ha perso giocatori importanti ma ha mantenuto un buon nucleo, mentre la Fiorentina ha cambiato tanto. Partita? Se la giocano, poi con il turno infrasettimanale niente è scontato. Assenza di Badelj? Credo che Pioli punterà su giocatori pronti. Atalanta? Attenzione all’aggressività che mette in campo, ho avuto Gasperini a Genova e fa attaccare tutti e difendere tutti. Difesa viola? Nelle prime partite ha fatto un po’ fatica ma ho visto miglioramenti. Astori una sicurezza, Pezzella ha fatto bene, Biraghi si è integrato, vedremo a destra. Fase difensiva in Italia non è difficile. Un nome per la sfida? Simeone e Gomez”.