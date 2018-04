Niente curva Ferrovia - scrive La Repubblica - per i tifosi napoletani che domenica prossima si presenteranno al Franchi. Lo ha stabilito il GOS, gruppo operativo speciale della questura, al termine di una riunione convocata ieri in prefettura. «Si creerebbe un precedente pericoloso – il ragionamento degli addetti all’ordine pubblico – come faremo quando Roma o Juventus chiederanno la stessa cosa?». Per far fronte alla grande richiesta di biglietti provenienti da Napoli, tuttavia, il GOS ha deciso di riservare potenzialmente altri 2.600 biglietti ai supporters partenopei.