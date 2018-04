Il faro del centrocampo potrebbe esserci nella sfida più difficile. Milan Badelj, assente per infortunio dalla gara contro il Torino dello scorso 18 marzo, è rientrato in campo nell'amichevole che la Fiorentina ha sostenuto con il Signa, formazione di Eccellenza toscana, al 'Franchi'. Un tempo e una rete da applausi per il croato che proverà a stringere i denti per la partita di domenica, avversario il Napoli: ancora difficile fare una previsione su un suo impiego e sulle modalità di questo, ma Badelj è in recupero. E, vista anche la squalifica di Dabo, la percentuale si alza.