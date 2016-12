Non solo Kalinic e Bernardeschi ma anche due giovani rampanti della Fiorentina come Federico Chiesa e Ianis Hagi sono seguiti attentamente da tanti club di Premier e Liga. Su di essi la Fiorentina punta molto per il futuro e secondo Tuttosport avrebbe già pensato di rinnovare loro i contratti. In particolare per Chiesa jr si parla di un allungamento fino al 2020, con ritocco dell'ingaggio, ad oggi fermo a 70.000 euro annui.