Chance importante per il centravanti viola Khouma Babacar che da anni milita nel campionato maggiore ma fino ad ora non ha mai raggiunto la doppia cifra. L’attaccante della Fiorentina per il momento è a quota 9 gol nel torneo. I suoi gol sommati ai 4 siglati in Europa fanno 13, stabilendo così un nuovo record in maglia viola. Ne manca quindi solo uno per andare in doppia cifra in Serie A e il giocatore difficilmente vorrà sfuggirsi l’occasione quest’oggi a Palermo dato che partirà con tutta probabilità titolare data l’assenza di Kalinic per squalifica.