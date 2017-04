A Firenze i tifosi dovranno restare col fiato sospeso per il rinnovo di Khouma El Babacar. Infatti, come spiega La Nazione, se da un lato il prolungamento contrattuale di Bernardeschi vede sempre più vicina la firma, dall'altro la questione Babacar è in stand by.



Infatti a decidere sul rinnovo dell'attaccante, sarà il prossimo allenatore della Viola, il cui nome non è ancora stato deciso, ma che avrà senza alcun dubbio l'ultima parola sulla rosa e le mosse di mercato, rinnovi compresi. Il contratto di Babacar scade nel 2019, ed i tifosi si augurano che il nuovo tecnico acconsenta a mantenerlo in squadra.