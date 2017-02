Al termine di Fiorentina-Udinese l'attaccante viola Khouma Babacar ha parlato a Sky Sport: "Avevamo bisogno di questi tre punti. Noi sappiamo la cattiveria che abbiamo dentro, dobbiamo soltanto tirarla fuori. Siamo un gruppo unito, siamo una famiglia e siamo tutti amici. Dobbiamo continuare in questo modo per il resto della stagione. Le parole di Sousa? Contano tanto le parole di Sousa, devo continuare a seguire i suoi consigli. Sono dieci anni che sono a Firenze, per me la mia seconda casa. Questa è la mia maglia, mi dispiace per chi non lo capisce".