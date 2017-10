Il giocatore della Fiorentina Milan Badelj ha rilasciato un'intervista a Sportal: " Il rinnovo di contratto? Sono con la mia nazionale adesso, non è il momento di parlare di queste cose. Nuovi acquisti? Loro insieme a noi che siamo rimasti in viola dobbiamo mettere in campo qualcosa di più per aiutare la squadra a fare sempre meglio. Cosa dico ai tifosi? Adesso purtroppo devono avere pazienza".