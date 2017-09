Marco Benassi è stato uno degli acquisti più onerosi dell'ultima sessione di mercato della Fiorentina. Il giocatore - come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - ha iniziato la stagione con il freno a mano: in questi giorni Stefano Pioli lavorerà sui tempi di inserimento ed in generale sul suo apporto alla manovra della squadra. A Firenze si parla della troppa generosità messa in campo dal giocatore, che rischia di far terminare presto la benzina. Ma per l'allenatore viola la generosità non sarà mai un difetto.