"Tutti e due fanno parte di quella categoria di giocatori che in campo non smentiscono quasi mai le aspettative. Pioli, a poche ore dalla sfida, sembra orientato a riproporre il francese. (…) La sintonia con Chiesa e Benassi è scattata subito. Chi ne ha giovato è anche Simeone. Il ruolo di raccordo di Thereau lo ha avvicinato al blocco della squadra facendo sembrare maggiormente integrato sotto il profilo tecnico. (…) Nell’altra metà campo ci sarà Rodrigo Palacio. In passato è stato a lungo un obiettivo viola. Oggi ha 35 anni, ma la stessa voglia di quando era una giovane promessa del Boca Juniors. Chi lo conosce racconta che è sempre lui a guidare il gruppo. Insomma, la lunga militanza all’Inter non ha scalfito il suo spirito di sacrificio e l’umiltà di tutti i giorni. Contro il Napoli, nonostante la sconfitta, il migliore in campo è stato proprio lui. Starà a lui aiutare Destro a ritrovare lo smalto migliore e soprattutto la vena realizzativa", lo scrive il Corriere Fiorentino in vista di Fiorentina-Bologna.