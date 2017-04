La nuova assenza (era mancato anche con il Bologna, due turni fa, per squalifica) da parte di Gonzalo Rodriguez mette un po' in difficoltà Paulo Sousa: il portoghese dovrà rinunciare al suo capitano, vittima di una forte contusione rimediata ieri in allenamento e pertanto sta pensando al piano B. La scelta in questo senso si orienterà su un trio di nomi: Salcedo, Tomovic e De Maio, visto che Astori e Sanchez sono certi delle altre due maglie in difesa.