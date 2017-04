Il nuovo campionato di Serie A prenderà il via a partire dalla prossima stagione, con tante novità soprattutto nel periodo delle feste natalizie e una sosta invernale un po' più lunga.



La Fiorentina ha dato il suo gradimento alla riforma e nel frattempo, tramite il Corriere dello Sport-Stadio, arrivano le parole del direttore generale dell'area tecnica viola, Pantaleo Corvino: "E’ sicuramente una novità importante. Probabilmente dovrà cambiare qualcosa per le squadre, soprattutto in termini di preparazione e credo potrebbe portare, per i club impegnati nelle coppe europee a metà febbraio, sia vantaggi che svantaggi. Bisognerà far passare almeno un paio di stagioni per capire se i primi supereranno i secondi".