Le strade di Paulo Sousa e della Fiorentina si separeranno a fine stagione. Il club viola sta già cercando un nuovo allenatore. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in pole position c'è Marco Giampaolo della Sampdoria davanti a Eusebio Di Francesco del Sassuolo (piace più ai Della Valle che a Corvino), Rolando Maran del Chievo (già bocciato dalla proprietà 2 anni fa) e Leonardo Semplici della Spal, ex Primavera viola molto stimato dal dt. Che ha sempre avuto grande stima di Walter Mazzarri.



Incuriosisce ancora di più il portoghese Leonardo Jardim, che ha creato il gioiello Monaco. Potrebbe essere il ds viola Freitas, pure lui portoghese, ad aprire questo fronte. Trovando, di sicuro, terreno fertile nei Della Valle che hanno sempre sponsorizzato scelte di livello internazionale. È stato questo, infatti, il motivo che li ha convinti due anni fa a scegliere Paulo Sousa.



C'è poi un’ultima strada che, per il momento, è senza sbocco ma che fa impazzire Corvino. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, che Pantaleo già avrebbe voluto portare alla guida del Bologna in Serie B. L’allenatore ideale per valorizzare i tanti giovani di talento di casa viola e per far crescere in 3-4 anni un progetto tecnico-tattico di alto profilo. Il problema è che Sarri è al Napoli, una delle squadre più forti d’Italia. E che ha un ingaggio fuori dai parametri viola.