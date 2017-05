Se è vero che è difficile fare punti con le big della Serie A è altrettanto vero che è legittimo aspettarsi di vincere e fare punti con chi si trova in fondo al campionato. Non è difficile capire che le squadre che chiudono la Serie A sono anche quelle più deboli e che tendenzialmente perdono di più, ma la Fiorentina di questa stagione pare andare contro ogni logica. Prendiamo dunque le ultime cinque del campionato: Pescara, la Fiorentina ha vinto al novantaseiesimo per 1-2 grazie ad un tiro cross di Tello; Palermo, la sconfitta di ieri brucia ancora; Crotone, dopo l’1-1 del ‘Franchi’ la Fiorentina ha vinto in trasferta anche stavolta all’ultimo tuffo; Empoli, passeggiata di salute in trasferta, sconfitta inspiegabile al ritorno; e infine il Genoa con cui la Fiorentina ha fatto la miseria di un punto in due partite.