Era dal 27 febbraio che il difensore messicano Carlos Salcedo non giocava da titolare nella Fiorentina, ovvero dalla gara pareggiata in casa dai viola contro il Torino. A Palermo ieri il giocatore è rimasto in campo per quasi un’ora, venendo sostituito da Saponara: prestazione nettamente insufficiente, con il neo di aver commesso il fallo al limite dell’area che ha causato il gol di Diamanti. Nonostante l'ingresso in campo da subentrato nella scorsa gara contro l'Inter con un assist realizzato per il secondo gol di Babacar la società viola deve ancora decidere se riscattarlo o meno dal Chivas; le prossime giornate di campionato saranno utili per prendere una scelta definitiva in questo senso.