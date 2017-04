Restano al momento due ipotesi in ballo per la panchina della Fiorentina. i nomi sono quelli di Stefano Pioli e Eusebio Di Francesco, tecnici di Inter e Sassuolo. E proprio la sconfitta di sabato sera potrebbe costare la panchina all’allenatore nerazzurro, che per uno strano scherzo del destino potrebbe aver perso la possibilità di rimanere all’Inter contro la sua prossima squadra. Dall’altra parte c’è Di Francesco, che con le ultime dichiarazioni sta facendo capire che è arrivato il momento di lasciare Sassuolo per spiccare il volo in una realtà più competitiva. Sullo sfondo rimangono i nomi di Sarri e Semplici, due allenatori che per motivi diversi non sembrano avere l’identikit giusto per sedere sulla panchina della Fiorentina.