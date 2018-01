Non solo il caos scoppiato ieri, ma anche il mercato. La Fiorentina ha chiuso il primo colpo in entrata - quando mancano ormai tre giorni al gong finale - ed è ai dettagli per l’acquisto di Bryan Dabo dal Saint-Etienne per una cifra che oscilla tra i 3,5 e i 4 milioni di euro. A breve le firme e le visite mediche. Lo riporta La Nazione.