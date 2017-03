La Fiorentina non cambia strategia sul mercato, perché Corvino dovrà crearsi una base economica per rifondare la squadra attraverso alcune cessioni. L'obiettivo secondo quanto scrive La Repubblica, è quello di reperire una somma intorno ai cinquanta milioni di euro per rifare la squadra, svecchiare e prendere gente più motivata. Sulla lista dei partenti ci sarebbero: Tatarusanu, Badelj, Borja Valero, Ilicic, Babacar e Kalinic che sarà il pezzo pregiato del prossimo mercato (più il centrale Gonzalo che però se ne andrà a costo zero). Da questi giocatori dovrebbero arrivare entrate per 70 milioni di euro circa, da cui però andrebbero tolti gli 8,3 milioni di indebitamento (così si chiuderebbe l’opera di risanamento) e una decina di milioni di riscatti obbligatori a fine stagione. Fatte tutte le sottrazioni restano 50 milioni, che serviranno a Corvino per dare una nuova dimensione al futuro della Fiorentina.