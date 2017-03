Un'importante delegazione della Fiorentina ha partecipato alla festa tenuta dal Viola Club San Sepolcro. Presenti il Presidente Esecutivo Mario Cognigni, il dg Pantaleo Corvino ma anche Sandro Mencucci, Giancarlo Antognoni e i due nuovi acquisti del mercato di gennaio, Riccardo Saponara e Marco Sportiello.



Nel corso della serata, Cognigni ha detto: "Siamo venuti volutamente al completo, tolto il patron Della Valle che è sempre molto vicino a Firenze con il cuore ma è assente per impegni di lavoro". Poi Corvino ha aggiunto: "Non facciamo certe cose per protocollo ma perché le sentiamo, siamo passionali come voi tifosi e vedere tanta passione per la Fiorentina non fa altro che stimolarci a fare sempre di più".