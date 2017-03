Paulo Sousa, i risultati e la stagione hanno di fatto bocciato il mercato estivo di Pantaleo Corvino, il primo del suo ritorno a Firenze. La Fiorentina non ha ottenuto niente in questa stagione ed è appesa all’ultima speranza, minima, di agganciare il sesto posto, ultimo utile per l’Europa League ma che porterebbe con sé l’insidioso quanto scomodo preliminare di fine luglio.



RESISTENZA – Ma Corvino non ne vuole sapere e non vuole bocciare in toto le sue scelte estive. Ci sono giocatori che hanno deluso lo stesso direttore generale e che a giugno possono partire come De Maio e Milic ma ce ne sono tanti altri che Corvino vuole difendere: da Sanchez a Cristoforo passando per Salcedo e Olivera. Tre di questi hanno l’obbligo di riscatto ma anche dopo averli acquistati Corvino li vuole vedere ancora nella Fiorentina ma con nuovo allenatore che magari non sia in continuo disaccordo con la società. Per quanto riguarda Salcedo, invece, Corvino sta trattando per strapparlo al prezzo migliore ma anche lui farà parte della Fiorentina della prossima stagione.



DUBBI – Inutile sottolineare che nessuno di questi giocatori ha davvero convinto in questa stagione. L’unico, forse, che potrebbe essersi guadagnato la conferma è Carlos Sanchez che tra mediano e difensore centrale si è ritagliato uno spazio importante anche con Sousa. Gli altri? Tra disastri difensivi e panchine scaldate non c’è nessuno che abbia convinto i tifosi e sembra singolare anche la scelta di volerli confermare. Ma la Fiorentina è convinta che con un allenatore diverso si possa valorizzare anche questi calciatori, Corvino punta sulla bontà dei suoi acquisti e chissà che alla lunga non possa davvero avere ragione lui. Intanto però i dubbi restano anche perché in totale, per riscattare questi giocatori la Fiorentina sborserà più di 10 milioni di euro.