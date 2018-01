Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino, a margine di un evento al Binario 21, luogo simbolo del Memoriale della Shoah presso la Stazione Centrale di Milano, a Calciomercato.com ha fatto il punto sul mercato: "La sconfitta di domenica arriva dopo otto risultati utili, fa parte di un momento di crescita. La squadra è rinnovata, nei titolari e nelle alternative. Il rinnovo di Badelj? Abbiamo un ottimo rapporto con il giocatore, di stima e di correttezza. Badelj si è preso i suoi tempi per decidere, aspettiamo senza opprimerlo. Siamo pronti per un eventuale rinnovo o una eventuale partenza. Mercato in entrata? Cataldi e Viviani? In mezzo siamo coperti, ci sono Badelj e Sanchez. A fine stagione faremo il punto e capiremo come intervenire, quali pilastri aggiungere. Antonelli? Abbiamo fiducia nel gruppo che abbiamo creato".