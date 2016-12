Il direttore dell'area tecnica della Fiorentina Pantaleo Corvino parla a Italpress a proposito del momento attuale della squadra viola: 'I giornalisti mi chiedono un giorno sì e un giorno no chi compreremo a gennaio. Mi capita di essere qui dopo due sconfitte di seguito e l’amore della città lo percepisco soprattutto dalle facce e dalle espressioni dei fiorentini. Essere come la Juventus, perdendo solo tre gare fino a Natale, e poi invece perderne recentemente due di fila, non mi fa stare tranquillo. La nostra è una squadra attrezzata per essere all’altezza della situazione. A volte il rendimento della squadra è frutto del rendimento dei singoli giocatori. Spero che migliori, che possa alzarsi e che ci faccia arrivare con calma fino a giugno per fare un bilancio complessivo di questa squadra. Riguardo a Susa ho già detto che quando si perdono uno o due partite non è bello che si mettano in discussione gli allenatori. Spero che tutto migliori velocemente perché la Fiorentina dia soddisfazioni ai tifosi'.