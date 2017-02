Non è un momento facile per Carlos Salcedo, difensore messicano della Fiorentina: non lo si vede in campo da fine dicembre, nonostante le tante assenze i difesa per la squadra di Sousa. Dal Messico rilanciano una spiegazione ben precisa: SDP Noticias scrive che Salcedo non verrebbe impiegato in campo a causa delle sue recenti dichiarazioni, nelle quali accusava la famiglia di averlo defraudato. E a questo motivo è attribuito anche il diniego della società viola alla sua convocazione per la gara con l'Islanda. Sul fronte gigliato, Paulo Sousa ha chiaramente detto invece di non aver ricevuto alcuna istruzione circa l'utilizzo o meno del messicano.