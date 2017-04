Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio, il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è arrivato ieri a Firenze insieme al presidente esecutivo Mario Cognigni per parlare con la squadra e caricare l’ambiente in vista delle prossime “cinque finali” che possono valere l’Europa League. 'Voglio guardarli negli occhi, uno a uno…', è questo il messaggio filtrato dal patron viola. Della Valle conosce bene i propri giocatori e con alcuni ha un rapporto personale e consolidato. Li ha aspettati e subito dopo pranzo li ha voluti incontrare, uno a uno. Quella che fino a poco tempo fa pareva poco di più di una coraggiosa scommessa di Corvino, adesso è diventata la vera sfida della stagione. La presenza di tutto lo staff dirigenziale parla chiaro: la Fiorentina chiede a Sousa e a tutta la squadra di battersi fino all’ultima energia per ottenere il sesto posto.