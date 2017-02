Non è in discussione la posizione della guida tecnica della Fiorentina di Paulo Sousa. Questo quanto fatto trapelare dal club gigliato al termine del posticipo di campionato pareggiato 2-2 con il Torinoe. Il patron viola Andrea Della Valle, amareggiato per il pareggio agguantato in extremis dalla squadra granata dopo l'iniziale doppio vantagio gigliato, non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa e non ha avuto alcun summit con gli altri dirigenti nel post partita per discutere la posizione di Paulo Sousa.



Una cinquantina di tifosi viola si sono radunati per una decina di minuti all'esterno dello stadio 'Franchi' per contestare la famiglia Della Valle. Qualche coro offensivo è stato rivolto anche all'indirizzo del tecnico gigliato, Paulo Sousa, accusato per il suo passato juventino. Nel corso della partita si era verificata una spaccatura all'interno della tifoseria gigliata, con i settori di Maratona e Tribuna centrale che hanno fischiato i supporter della curva 'Fiesole', quando questi rivolgevano cori insultati all'indirizzo della famiglia Della Valle.