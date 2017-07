La Fiorentina punta a rifarsi il look a centrocampo: come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, oltre all'interesse per il giovane del PSG Christopher Nkunku, i viola avrebbero messo nel mirino anche Ljubomir Fejsa del Benfica (classe '88) e Luka Milivojevic del Crystal Palace (classe '91). Tutto praticamente fatto invece per Eysseric.