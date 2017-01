Sono giornate molto concitate per Pantaleo Corvino che si è trasferito a Milano per trattare la cessione di Kalinic al Tienjin Quanjian, ma non solo.



Per il centravanti croato ormai è un intrigo ed è entrato in scena anche Fali Ramadani, procuratore ombra del giocatore (quello ufficiale è Tomislav Erceg). Questo fa capire quanto sia importante per la Fiorentina questa operazione, perché Ramadani è stato il regista di moltissime cessioni onerose viola nel corso degli ultimi anni.



Oltre a Kalinic, Corvino ha incontrato pure l'entourage di Benoit Costil, portiere francese che potrebbe arrivare a Firenze a fine stagione in scadenza di contratto.