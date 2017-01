La Fiorentina rischia di perdere Nikola Kalinic per davvero. L'attaccante croato viene pressato da vicino dal Tienjin Quanjian. Ed è questo il primo tavolo a cui sta giocando il direttore generale dell'area tecnica viola, Pantaleo Corvino. Ha visto ieri intermediari del club cinese e continua a tenere stretti contatti con loro. Il secondo tavolo è invece proprio quello rappresentato dall'entourage del calciatore, che ancora deve dire alla società di appartenenza se ha intenzione o meno di accettare le lusinghe cinesi.



C'è poi il terzo tavolo, quello relativo alle alternative a Kalinic. In questo senso Jonathan Calleri sembra essere davvero in testa ai pensieri del dirigente viola. Da non sottovalutare Driussi del River Plate, mentre Haris Seferovic non è un nome che interessa.