Nell'edizione di Firenze de La Repubblica si legge stamani che la Fiorentina sta portando avanti un mercato a misura di Eusebio Di Francesco. Dovrebbe essere proprio l'attuale tecnico del Sassuolo a sostituire Paulo Sousa sulla panchina gigliata.



Per l'attacco ecco spuntare il nome di Gregoire Defrel che potrebbe sostituire Kalinic (il quale potrebbe avere la possibilità di seguire Sousa in Germania o Inghilterra), mentre Babacar resterebbe come prima alternativa. Servono rincalzi per gli esterni offensivi, mentre piace anche il centrocampista centrale francese del Zulte Waregem, Soualiho Meite.